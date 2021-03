Schwalmtal: Savills berät Mieter für knapp 8.000 Quadratmeter Logistik-Neubaufläche

Schwalmtal : Noch vor der Fertigstellung ist ein langfristiger Mieter für den Logistik-Neubau in der Industriestraße 10 gefunden worden. Die WISAG Logistics Solutions GmbH & Co. KG bezieht hier rund 7.300 qm Lagerfläche sowie weitere 350 qm Büro- und Sozialfläche in direkter Nähe zur niederländischen Grenze. Anfang März übergab der Eigentümer, die Hillwood Germany GmbH, die Fläche an das Dienstleistungsunternehmen. Insgesamt bietet der Neubau eine Gesamtfläche von fast 13.500 qm. Während des gesamten Anmietungsprozesses war Savills vermittelnd und beratend tätig.