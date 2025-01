Düsseldorf: Ein Schweizer Vermögensverwalter verkauft eine Wohnanlage mit insgesamt 180 Wohneinheiten verteilt auf 13.600 qm in Mörsenbroich an die niederländische an Grouwels Immobilien. Die Anlage aus den 80er Jahren ist vollvermietet und verfügt über 181 Tiefgaragenstellplätze.

Colliers beriet im Co-Mandat mit CBRE den Verkäufer im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses.