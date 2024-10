Sector7 und FFIRE verkaufen ehemaliges NH Hotel in Kleinmachnow

Berlin: Sector Seven Investors GmbH und FFIRE haben das ehemalige NH Hotel in Kleinmachnow an ein niederländisches Investorenkonsortium verkauft.

Das ehemalige Hotel wird in ein hochwertiges Wohnkonzept für Senioren umgewandelt. Auf einer geplanten Bruttogeschossfläche von ca. 15.000 qm entstehen moderne Wohneinheiten, die mit attraktiven Wellness-, Gesundheits-, Gastronomie- und Sportangeboten sowie einem umfangreichen Service-Paket ausgestattet werden.

Der neue Betreiber, die SCHÖNES LEBEN Gruppe, wird mit ihrem Konzept des Exklusiven Service-Wohnen einen Lebensraum für aktive Anspruchsvolle in Kleinmachnow schaffen.

Greenberg Traurig war beratend tätig.