SEGRO erwirbt 19 Hektar-Areal in Düsseldorf von thyssenkrupp

Düsseldorf: SEGRO hat ein 19 Hektar großes Grundstück von verschiedenen Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG erworben.

SEGRO hat in Düsseldorf bereits die beiden Gewerbeparks „SEGRO CityPark Düsseldorf“ an der Fichtenstraße und „SEGRO Park Düsseldorf-Süd“ an der Bonner Straße erfolgreich entwickelt. Das nun erworbene Areal befindet sich zwischen Königsberger Straße und Höherweg im Stadtteil Flingern östlich der Düsseldorfer Innenstadt, lediglich einen Kilometer vom „SEGRO CityPark Düsseldorf“ entfernt.

Bei der Due Diligence für die Transaktion wurde SEGRO von CMS, CDM Smith und Ecovis beraten.