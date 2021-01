Paris : SEGRO wird die das franzöische Immobilienunternehmen Sofibus Patrimoine für 178,6 Mio. Euro übernehmen. Nachdem SEGRO 2018 bereits 19,5% erworben wurden, sollen nun weitere 74,9% folgen – was in der Summe 94,5% entspricht. Angesichts des Kaufpreises entspricht die Bewertung von Sofibus Patrimoine nun 238,5 Mio. Euro. Nach Abschluss der Transaktion wird SEGRO in Paris über rund 500.000 qm Logistikflächen verfügen.