Frechen: SEGRO vermietet im Gewerbepark in der Europaallee 133-153 in Frechen bei Köln 1.800 qm an die bilstein group und 1.700 qm an Hasenkamp. Die vermieteten Flächen befinden sich im 2. Bauabschnitt des neuen Gewerbeparks, der planmäßig im Q3 2025 fertiggestellt werden soll. Insgesamt wird der Park 30.900 qm Gewerbefläche aufweisen, die auf bis zu 16 Einheiten aufgeteilt werden können.