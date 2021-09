SEGRO vermietet 800 Quadratmeter im SEGRO CityPark Köln

Köln: SEGRO hat in seinem SEGRO CityPark Köln 800 qm an die Kaufmann Küchentechnik vermietet. Das Unternehmen wird die neuen Flächen als Verwaltungsstandort, sowie als Lager für Küchen und Haushaltsgeräte seiner Marken kalopo.de und SieMatic am Neumarkt nutzen. Kalopo.de, der begehbare Onlineshop für Haushaltsgeräte, zieht aus der Widdersdorfer Straße 260 in die neuen Flächen in der Vitalisstraße 168. Zudem wird die neue Fläche, dem bisherigen Wachstum des Unternehmens entsprechend, die Lagerkapazitäten des SieMatic-Küchen-Showroom von Kaufmann Küchentechnik am Neumarkt sinnvoll ergänzen.

Die nun vermietete Einheit ist Teil einer aktuellen Erweiterung um 17.400 qm, die ab Oktober 2021 fertiggestellt wird. Dann wird das Areal 42.000 qm umfassen. Insgesamt sollen die Flächen später auf bis zu 55.000 qm erweitert werden.

Zu den Nutzern auf dem Areal gehören nun neben der Kaufmann Küchentechnik mit kalopo.de unter anderem bereits die Deutsche Post, Delicato Foodservice, Alvero Büromöbelvermietung, der Online-Händler Kapten & Son, deinetorte.de und das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen Shirtee.