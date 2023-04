Ingolstadt: SEGRO hat in seinem „SEGRO Park Ingolstadt“ 10.700 qm Hallenfläche an einen führenden deutschen Automobilhersteller vermietet. Bereits im Herbst 2022 hatte SEGRO mit einem weiteren Automobilhersteller in Ingolstadt einen Mietvertrag über 4.500 qm unterzeichnet.

Mit der nun erfolgten Vermietung sind die Flächen des „SEGRO Park Ingolstadt“ zu rund 50% vermietet. Insgesamt umfasst das Areal 30.650 qm Mietfläche.