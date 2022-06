München: SGS Germany GmbH schließt einen langfristigen Mietvertrag über Büro- und Forschungsflächen ab. Der Konzern mit Hauptsitz in Genf mietet rund 6.300 qm Büro- und Forschungsflächen in der Benzstraße 26/28/32 in Puchheim.

Der Umzug erfolgt in 2024 nach Abschluss aller baulichen Maßnahmen. Dem Vermieter HALLENWERK stand die Firma Ludwig Berthold GmbH beratend zur Seite, der Mieter wurde von Knight Frank beraten.