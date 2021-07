„shaere“: Hines ermöglicht Zwischennutzung in Münchner Büroimmobilie aer

München: Nach dem Erwerb der Büroimmobilie „aer“ durch den Hines European Value Fund 2 hat Hines einen tiefgreifenden Transformationsprozess angestoßen. Das Areal “ im Stadtteil Neuperlach umfasst zwei Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 87.000 qm. Das Immobilienunternehmen hat mit „shaere“ seine Pläne für ein nachhaltiges Zwischennutzungskonzept vorgestellt.

Die „Community Kitchen“ widmet sich dem nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln, für das sich Günes Seyfarth verantwortlich zeichnet. Die ehemalige Kantinenfläche des Bürogebäudes wird als Gemeinschaftsküche umfunktioniert, in der das Team um Seyfarth gerettete Lebensmittel weiterverarbeitet. Ab September 2021 können in der Großküche täglich bis zu 10.000 Mahlzeiten hergestellt und an Kitas, Schulen sowie Unternehmen ausgeliefert werden.