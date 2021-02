Siemens bekräftigt Bekenntnis zu Standort Freiburg

Freiburg : Ab 2022 wird die Siemens-Niederlassung Freiburg ihren Sitz in der Eugen-Martin-Straße auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Nord haben. Die Unterzeichnung des Mietvertrags mit BPD Immobilienentwicklung GmbH unterstreicht die Bedeutung des Standorts in der langjährigen Geschichte von Siemens in der Region. Der Umzug ist für Ende 2022 geplant.

Auf einem rund 13.300 qm großen Areal entsteht bis Ende 2022 ein gemischt genutztes Quartier mit zehn Gebäuden. Diese umfassen knapp 12.200 qm BGF Wohn- und etwa 10.000 qm BGF Gewerbeflächen. Neben Wohn- und Büroflächen werden auf dem neuen Areal auch Praxen, Hotels, Restaurants, Cafés, Ladengeschäfte, Fitnessstudios sowie eine Kindertagesstätte angesiedelt werden.