Siemens zieht innerhalb Mannheims um

Mannheim: Die Siemens AG hat in Mannheim-Neuostheim in einer Projektentwicklung mit insgesamt rund 14.700 qm Bruttogeschossfläche ca. 11.000 qm Büro- Schulungs- und Konferenzfläche angemietet. Damit ist Siemens Hauptmieter des Multi-Tenant-Gebäudes in der Hans-Thoma-Straße 8-10. Das Unternehmen wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 seine neuen Flächen in dem nachhaltig geplanten Gebäude beziehen. In einem angrenzenden Parkhaus sollen 316 Parkplätze zur Verfügung stehen, E-Ladestationen, Motorräder und Fahrräder. Vermieter und Entwickler ist die Adler Immobilien Investment. JLL war exklusiv beratend und vermittelnd für Siemens tätig.