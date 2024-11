Sienna IM berät Arkéa REIM bei der Akquisition von „Mobility Six“ in Deutschland

Deutschland: Sienna Investment Managers hat den französischen Fonds SCPI Transitions Europe, verwaltet von Arkéa REIM, beim Erwerb eines Logistikportfolios von der KanAm Grund Group beraten. Die Last-Mile Logistikimmobilien verfügen über mehr als 21.000 qm Logistik- und Lagerfläche, darunter Büros, Showrooms sowie Schulungsräume und sind langfristig an einen der führenden europäischen Großhändler für Autoteile und Werkstattausrüstung vermietet. Alle Standorte befinden sich in strategisch relevanten Lagen etablierter Industriegebiete am Rande deutscher Großstädte.