SIGNA und Universal-Investment erwerben off market Wohnimmobilie „Kay“

Wien: Die SIGNA Financial Services AG und Universal-Investment haben über einen von Universal-Investment aufgelegten Österreich-Immobilien-Spezialfonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) das Wohndevelopment „Kay“ erworben. Das voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellte Neubauobjekt mit einer vermietbaren Gesamtfläche von ca. 9.900 qm verfügt über eine große Einzelhandelsfläche und 128 moderne Wohneinheiten. Entwickler und Verkäufer des Objekts ist Value One. Die Tiefgarage bietet Raum für 55 Auto- und 239 Fahrradabstellplätze.