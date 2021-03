Aachen : SIGNA hat eine Projektentwicklung für Studentenapartments mit Fertigstellung an die International Campus Group veräußert. In der Kasernenstraße 16 wurden kürzlich insgesamt 165 Apartments auf einer Brutto-Grundfläche von rund 5.700 qm vollendet, die Wohnungsgrößen variieren zwischen 18 und 32 qm. Der Neubau wurde vor wenigen Tagen und damit rechtzeitig zur Eröffnung zum Sommersemester 2021 an International Campus übergeben.