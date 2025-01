Meerbusch: Die Silverton Group vermietet in der Otto-Hahn-Straße 10 in Meerbusch bei Düsseldorf langfristig rd. 950 qm an die GEL Express Logistik GmbH. Dadurch steigt der Vermietungsstand im Objekt auf über 50% an. Die Immobilie gehört zum Elephant-Portfolio, das Silverton als lokaler Partner zusammen mit EPISO 5, einem von Tristan Capital Partners gemanagten Fonds, im Jahr 2019 erworben hat. Das Gebäude ist mit dem Lable „BREEAM Bestand gut“ zertifiziert.