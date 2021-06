Wien: SiteLog, ein auf Baustellenlogistik und Baustelleninfrastruktur spezialisiertes Unternehmen der Zech Group, hat die Verträge zum Erwerb der Equipment and Technology Services (ETS) von Implenia in Österreich unterzeichnet. Der Erwerb erfolgte durch die in Österreich agierende SiteLog Infra GmbH, die ab sofort die operative Verantwortung für die ETS übernimmt. Alle 14 Mitarbeiter*innen sowie der komplette Maschinen- und Gerätepark wurden übernommen.