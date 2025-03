Sonar Development baut 80 Wohneinheiten in Holzbeuweise in Hamburg-Barmbek

Hamburg: Auf einem rd. 2.900 qm großen Grundstück in Hamburg-Barmbek plant Sonar Development die Errichtung eines 5-geschossigen Hofgebäudes und eines 6-geschossigen Straßenriegels mit rd. 80 Wohneinheiten in modularer Holzbauweise nach KfW-Standard 40. Die Wohnungen zwischen circa 40 qm und 100 qm Wohnfläche sollen sowohl freifinanziert als auch gefördert werden. Der Baustart soll Ende 2025, die Fertigstellung Anfang 2027 erfolgen. Bei der Umsetzung wird Sonar von DIEfabrik als Planungsbüro und von Timpla als Holzmodulhersteller unterstützt.

Das Projekt ist der Start einer Wohnbau-Projektentwicklungsserie in Holzmodulbauweise in den deutschen Metropolregionen, das Sonar im Rahmen eines langjährigen institutionellen Mandats auf der Plattform der Investoren-KVG Institutional Investment Partners plant. Zur weiteren Umsetzung der Projektenwicklungsserie ist Sonar Development aktuell aktiv auf der Suche nach weiteren Grundstücken, die sich für den Bau von Wohngebäuden in Holzmodulbauweise eignen. Zusätzlich zur Entwicklung neuer Projekte managt Sonar bereits einen Bestand von 46 Wohnobjekten mit einer Gesamtfläche von rund 60.000 qm für verschiedene Investoren. Der Ausbau des Wohnportfolios, inklusive neuer institutioneller Investmentlösungen, ist in Planung.