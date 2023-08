Sonar erwirbt Büro- und Hotelimmobilie in Stuttgart für den Spezialfonds SIS

Stuttgart-Vaihingen: Die Sonar Real Estate GmbH erwirbt in ihrer Funktion als Asset Manager des Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds (SIS) der Stuttgarter Versicherungsgruppe das rd. 12.000 qm große, gemischt genutztes Objekt in der Kupferstraße 1-11 in Stuttgart-Vaihingen von einer Projektgesellschaft der Weisenburger Projekt GmbH. Die Immobilie ist vollständig und langfristig an das Hotel „the niu Kettle“ der NOVUM Hospitality und die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft HWS vermietet.

GSK Stockmann und Masterplan waren auf Käuferseite in juristischen bzw. technischen Fragen beratend tätig. Die Verkäuferin wurde juristisch von VOELKER & Partner begleitet.