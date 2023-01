Sonar holt unter anderem Fitness-Marke Fitseveneleven ins Frankfurter „THE SQUAIRE“

Frankfurt: Mit der Ansiedlung der Fitnessmarke Fitseveneleven im „THE SQUAIRE“ auf rd. 530 qm Fläche setzt Sonar Real Estate seinen Kurs einer konsequenten Erweiterung des Mietermixes in der Landmark-Immobilie am Frankfurter Flughafen fort. Sonar wurde hierbei von FPS Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB beraten, Fitseveneleven von BNP Paribas Real Estate.

Die Vermietung reiht sich in eine Folge von Vertragsabschlüssen ein, die Sonar seit der Übernahme des operativen Asset Management für das „THE SQUAIRE“ Mitte 2021 vorgenommen hat. Dazu zählt u.a. eine Bürovermietung über rund 550 qm durch Vermittlung von PROKS Real Estate und Schier Real Estate an die YES-EU Group.

Um den Service in Deutschlands größter Gewerbeimmobilie weiter zu verbessern, wurde zudem für die Nutzer, Gäste und Reisenden im Atrium West ein neuer Concierge Service eingerichtet. Die Dienstleistungen können über eine App abgerufen und gebucht werden. Zusätzlich bietet diese die Möglichkeit für alle, die im „THE SQUAIRE“ arbeiten, sich miteinander zu vernetzen und aktuelle Unternehmens-News auszutauschen.

Ebenfalls neu im „THE SQUAIRE“ und dem Kundenservice verpflichtet ist die FraAlliance. Das junge Joint Venture, das von Lufthansa und Fraport gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Geschäftsentwicklung, Kundenerlebnis, Infrastruktur, Intermodalität und Nachhaltigkeit am Frankfurter Flughafen weiter voranzubringen. Davon profitieren die Reisenden bereits: In Echtzeit erhalten sie mit Hilfe der Lufthansa-App Informationen über die aktuellen Wartezeiten an den Luftsicherheitskontrollen und können so die Reiseplanung optimieren. Bei der Vermietung der rund 350 qm Bürofläche an das Unternehmen wurde Sonar von PROKS Real Estate und Schier Real Estate beratend begleitet.

Zusätzlich zu den Neuvermietungen hat Sonar den Mietvertrag mit Atos Deutschland über rd. 4.100 qm Bürofläche verlängert.

Zusätzlich plant Sonar, die großzügigen Atriums-Flächen neu zu gestalten, um die Aufenthaltsqualität im „THE SQUAIRE“ zu erhöhen.