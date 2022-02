Sonar Real Estate und Angelo Gordon erwerben Multi-Tenant-Objekt in Berlin-Lichtenberg

Berlin: Sonar Real Estate und der Investmentmanager Angelo Gordon haben in Lichtenberg ein Multi-Tenant-Objekt für ein gemeinsames Joint Venture erworben. Verkäuferin ist die WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, die die Immobilie zwischen 2018 und 2021 als Value Add Projekt für circa 7 Mio. Euro saniert und in der Mieterstruktur optimiert hat.

Das Objekt mit dem Namen „LAN 131”, das aus drei miteinander verbundenen Gebäudeteilen besteht, befindet sich in der Oderbruchstraße 10,12,14 / Landsberger Allee 131 A–C. Es umfasst rund 13.000 qm Mietfläche. Der Vermietungsstand beträgt rund 96%. Zum Objekt gehören rund 200 Pkw- und 125 Fahrradstellplätze.

Zusätzlich zu den bestehenden Gebäuden planen die Joint-Venture-Partner auf dem 5.900 qm großen Grundstück den Bau eines neuen sechsstöckigen Gebäudes mit einer Bruttogeschossfläche von rund 3.200 qm, das im 3. Quartal 2023 fertiggestellt werden soll. Vorgesehen ist, einen neuen Innenhof zu schaffen, der für die Mieter einen zusätzlichen Mehrwert darstellen wird.

REIUS. – Partners for Real Estate, E&Y, emproc Bauprojektmanagement, GuD Geotechnik und Dynamik Consultant, Witte Projektmanagement GmbH und Graft Gesellschaft von Architekten waren für Sonar Real Estate und Angelo, Gordon & Co. beratend tätig. Für die Verkäuferseite hat JLL die Transaktion begleitet und GrothmannGeiser Rechtsanwälte sowie die Kanzlei Sonntag haben die Transaktion juristisch und steuerlich begleitet.