Sonar Real Estate verlängert Mietverträge für zwei Gastronomieflächen im Frankfurter „THE SQUAIRE“

Frankfurt: Sonar Real Estate hat die Mietverträge für zwei Gastronomieflächen im THE SQUAIRE am Flughafen verlängert. Das Unternehmen ist vom Eigentümer, einem international tätigen Investor, mit dem operativen Asset Management der Immobilie beauftragt.

Zum einen hat sich „Paulaner“ seine Flächen für mindestens weitere fünf Jahre gesichert. Das für seine gutbürgerliche Küche in typisch bayerischer Wirtshausgemütlichkeit bekannte Restaurant ist bereits seit 2010 im THE SQUAIRE vertreten und belegt 450 qm. Des Weiteren hat „Little Italy“ seinen seit 2015 bestehenden Mietvertrag bis 2030 verlängert. Das italienische Gastronomieangebot belegt rund 500 qm. Beide Flächen befinden sich im Atrium West.

THE SQUAIRE ist eine sehr gut ausgebaute Micro-City innerhalb Frankfurts, in die neben Büros auch Restaurants, Cafés und Lebensmittelgeschäfte sowie hochwertige Einzelhandelsangebote integriert sind. Es ist 660 Meter lang, bis zu 65 Meter breit und 45 Meter hoch. Mieter sind unter anderem Atos, Hilton Hotels, KPMG, Michelin, Regus und Porsche Consulting.