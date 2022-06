Sonar Real Estate verlängert Mietvertrag im Frankfurter „THE SQUAIRE“

Frankfurt: Sonar Real Estate verlängert in seiner Funktion als Asset Manager einen Mietvertrag im „THE SQUAIRE“. Atos Deutschland wird in der Landmark-Immobilie am Flughafen weiterhin langfristig rund 4.100 qm Bürofläche nutzen. Weitere Mieter des 660 Metern langen, bis zu 65 Meter breiten sowie 45 Meter hohen Objekts sind unter anderem Hilton-Hotels, KPMG, Michelin, Rewe, Artur D. Little und Porsche Consulting. Der Vermietungsstand beträgt aktuell 85%.

FPS Rechtsanwälte haben für die Vermieterseite die Verhandlungen juristisch begleitet. JLL hat den Mieter bei den Vertragsverhandlungen beraten.