Sonar Real Estate vermietet 2.450 Quadratmeter Bürofläche im „Upper Sendling“ in München

München: Sonar Real Estate hat in seiner Funktion als Asset für den SIS Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds rund 2.450 qm Fläche in der Büroimmobilie „Upper Sendling“ langfristig vermietet.

Neuer Nutzer in dem Objekt in der Aidenbachstraße 54-56 ist eine Krankenkasse. Damit steigt der Vermietungsstand in der 2001 errichteten Immobilie auf 96%. Knight Frank war als Maklerunternehmen beratend tätig.

Das „Upper Sendling“ befindet sich auf einem rund 4.400 qm großen Grundstück und umfasst rund 10.850 qm Mietfläche. Die Immobilie verfügt außerdem über eine zweigeschossige Tiefgarage mit 153 Pkw-Stellplätzen.