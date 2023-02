Sonar Real Estate vermietet Flächen im Münchener „Giesing Business Center“

München: Sonar Real Estate hat in seiner Funktion als Asset Manager für einen in Luxemburg ansässigen Fonds eine Büro- und Schulungsfläche im „Giesing Business Center“ vermietet, dass damit nahezu vollvermietet ist. Neuer Nutzer von rund 830 qm in der Immobilie in der Pilgersheimer Straße 38 / Kühbachstraße 11 ist die Mediadesign Akademie für Fort- und Weiterbildung gGmbH.

Das „Giesing Business Center“ wurde 1957 errichtet, 1990 erweitert und in den Jahren 2010/2011 umfassend saniert. Es umfasst insgesamt rund 21.800 qm Mietfläche. Davon entfallen rd. 70% auf Büro-, ca. 20% auf Einzelhandels- und rd. 10% auf Praxis-Flächen. Mieter sind u.a. Aldi, ein dm-Markt, Socotec und Heinrich Bossert Immobilien.

PPR & PARTNER Pape Rauh Rechtsanwälte PartG mbB haben Sonar RE bei der Vermietung unterstützt. Cushman & Wakefield war als Maklerunternehmen beratend tätig.