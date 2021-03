Sontowski & Partner vermietet Hotel in den LOKHÖFEN

Rosenheim: Die S&P Commercial Development hat das Hotel in der Quartiersentwicklung LOKHÖFE langfristig an Premier Inn vermietet. Die britische Hotelkette wird ein Premium-Economy Hotel mit 145 Zimmern betreiben. An dem Standort in der Münchener Straße entsteht bis Ende des Jahres 2023 ein gemischt-genutztes Stadtquartier mit rund 31.500 qm Brutto-Grundfläche.

Mit dem Vertragsabschluss sind rund 60% der insgesamt ca. 19.100 qm Gewerbefläche in den LOKHÖFEN vermietet. Die LOKHÖFE umfassen insgesamt 10.800 qm Büro- und 2.200 qm Einzelhandelsflächen. Ergänzt wird das Ensemble durch 145 Hotelzimmer, 142 Studentenapartments, ca. 40 seniorengerechte Wohnungen und 69 Pflegeapartments sowie 300 qm für Gastronomie und Dienstleistung.