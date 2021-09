S&P Commercial Development sichert sich Erlanger Filet-Grundstück

Erlangen: Die S&P Commercial Development hat in zentraler Innenstadtlage ein rund 5.000 qm großes Grundstück von der Siemens Real Estate erworben. Dort soll eine Mixed-Use-Immobilie mit den Nutzungsarten Lebensmitteleinzelhandel und Wohnen entstehen. Der Erlanger Immobilienentwickler plant rund 40 Mio. Euro in das Projekt zu investieren. Derzeit wird das Grundstück in der Artilleriestraße, Ecke Hartmannstraße als Firmenparkplatz genutzt.

Das Mixed-Use-Projekt soll insgesamt ca. 6.000 qm umfassen, die sich auf insgesamt vier Stockwerke verteilen. Davon entfallen ca. 4.500 qm auf Wohn- und ca. 1.500 qm auf den Lebensmitteleinzelhandel. Die Bauarbeiten könnten Anfang 2024 abgeschlossen sein. Für das Gebäude strebt die S&P Commercial Development eine DGNB-Zertifizierung in Gold an.

Die S&P Commercial Development wurde durch die Kanzlei Bissel & Partner beraten. Colliers International hat die Transaktion verkäuferseitig begleitet.