Stadt Köln kauft Büroensemble ROSSIO

Köln: Die Joint Venture Partner der MesseCity Köln, STRABAG Real Estate GmbH und ECE Work & Live, haben das Bürogebäude ROSSIO an die Stadt Köln verkauft. Das Gebäude soll nach seiner Fertigstellung voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2026 von den Mitarbeiter:innen der städtischen Dienststellen genutzt werden. Mit dem Verkauf des Gebäudes an die Stadt sind sämtliche Flächen in der MesseCity Köln komplett vermietet bzw. an Nutzer:innen vergeben.

Laut Colliers-Research ist der Verkauf des ROSSIO mit einem Volumen von rd. 270 Mio. Euro der bisher größte Deal an einen Eigennutzer bundesweit im Jahr 2024 und die größte Bürotransaktion seit 2021 in Köln.

Direkt an der Deutz-Mülheimer Straße gelegen, bildet das Gebäude mit roter Klinkerfassade und einer Nutzfläche von rund 26.000 qm den Abschluss der MesseCity. Nach rund 15 Jahren Entwicklung, Planung und Bauarbeiten stehen die Joint Venture Partner STRABAG Real Estate und ECE Work & Live vor dem Abschluss dieser besonderen Quartiersentwicklung. Einen hohen dreistelligen Millionenbetrag hat das Joint-Venture insgesamt am Standort investiert. Aus dem ehemaligen Barmer Viertel am Deutzer Bahnhof ist auf umgerechnet 7,5 Fußballfeldern ein urbanes Business-Quartier mit ca. 135.000 qm Fläche im Herzen Kölns entstanden.

Direkt neben dem Messebalkon sind derzeit noch der zweite Hochpunkt CENTRAAL und das ROSSIO im Bau, das in der 1. Jahreshälfte an die Stadt Köln übergeben werden soll. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG wird ab Ende 2024 das Gebäude CENTRAAL beziehen. Die Zurich-Versicherung, und der Kautschukhersteller Arlanxeo nutzen die MesseCity bereits seit einigen Jahren als neuen Standort. Die Hotelketten Motel One und Adina Apartments sowie die Gastronomiebetriebe L‘Osteria und THE ASH sind ebenfalls in das neue Quartier gezogen und steigern zusätzlich die Attraktivität des Standortes.

Colliers International war für diesen Abschluss vermittelnd tätig. Die Anwaltskanzlei Norton Rose Fulbright hat den Verkauf juristisch begleitet.