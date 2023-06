Stadtmarken erwirbt Büroensemble in Aachen

Aachen: Die Stadtmarken GmbH hat einen Gebäudekomplex an der Theaterstraße 9 erworben. Das Büroensemble, dessen bekanntester Bauteil das repräsentative Bankhaus Suermondt aus dem Jahr 1900 ist, verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 12.000 qm. Das Grundstück ist ca. 2.700 qm groß. Nach langem Leerstand wird das Objekt in zentraler Lage nun wiederbelebt. Der neue Name: „Stadtpalais am Theater“.

Das ehemalige Bankhaus mit seiner kunstvollen Fassade und rund 3.100 qm Bruttogeschossfläche auf vier Etagen soll bereits kurzfristig wieder in Nutzung gebracht werden. Eine Wiederbelebung nach jahrelangem Leerstand ist in den kommenden Monaten auch der Plan für die hinteren Verwaltungsanbauten des innerstädtischen Ensembles, deren fünf Etagen mit insgesamt rund 8.900 qm Fläche gerade renoviert und auf den neuesten Stand gebracht werden.

Stadtmarken wurde bei diesem Ankauf von der WM Wirtz & Müller Immobilien KG beraten, die Verkäuferin von der Cielo Real Estate GmbH.