Aachen: Die Stadtmarken GmbH erwirbt von der MEAG das 7.900 qm große Büro- und Geschäftshaus „Karlshof“ am Markt 45. Der Komplex auf dem 3.230 qm großen Grundstück umfasst 99 Tiefgaragen-Stellplätze und ist u.a. an Café Extrablatt, das Restaurant Tijuana und verschiedenen Unternehmen aus den Bereichen IT und Gesundheit vermietet. Begleitet wurde die Transaktion durch Engel & Völkers.