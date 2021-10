Paris: STAM Europe erwirbt vom Entwickler Pierreval drei Light Industrial Parks in der Region Paris. Die Akquisition erfolgte im Auftrag des Joint Ventures Highlands II, dem zweiten Investmentprogramm von STAM und einem nordamerikanischen institutionellen Investor in den Bereichen Logistik und Light Industrial in Frankreich.

Die drei Standorte umfassen eine Gesamtfläche von mehr als 15.000 qm.