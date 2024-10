STRABAG Hold Estate erwirbt MOXY-Hotel im I/D Cologne

Köln: Die vor einem Jahr gegründete STRABAG Hold Estate hat ihren ersten Ankauf getätigt: Die Übernahme eines 222 Zimmer-Hotels unter der Marke MOXY im Quartier I/D Cologne in Köln-Mülheim. Zeitgleich übernimmt STRABAG Hold Estate das erste MOXY-Hotel in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien.

Verkäufer der Kölner Immobilie sind die Projektentwickler Art-Invest Real Estate und OSMAB Holding.

Das Lifestyle-Hotel der Gruppe Marriott verfügt über einen 20-jährigen Mietvertrag mit dem Operator Chocolate on the Pillow Group. Für das Gebäude wird in Kürze die BREEAM-Zertifizierung Bestand „very good“ sowie die EU-Taxonomie-Konformität der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erwartet.