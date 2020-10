Straubing: Die Strama MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG hat das Produktionsareal der HARMAN Holding GmbH & Co. KG gekauft. Das ca. 45.000 qm große Gelände an der Schlesische Straße 135 umfasst u.a. Produktions-, Lager- und Büroflächen von insgesamt rund 23.000 qm. JLL war für die HARMAN Holding beratend und vermittelnd tätig.