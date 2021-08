STUDIOFIVE Fitness mietet Flächen im Olympiapark

München: Im Stadtteil Milbertshofen entwickelt Isaria Projektentwicklung für die Deutsche Wohnen das Quartier Hofmark am Olympiapark. Nun hat STUDIOFIVE Fitness einen Mietvertrag über 1.322 qm abgeschlossen. Die angemieteten Räume befinden sich im Erdgeschoss des Bauteils 1, direkt an der Moosacher Straße. Die Fertigstellung des Leed-Gold-zertifizierten Gebäudes wird für das 4. Quartal 2021 erwartet.

An dem Standort entsteht derzeit auf einer Fläche von 27.000 qm ein urbanes und gemischt genutztes Stadtquartier mit eigenständiger Identität, direkt am Olympiapark. Insgesamt wird die Hofmark am Olympiapark aus drei gewerblich genutzten Gebäuden sowie sieben Wohnhäusern bestehen, ergänzt mit rund 2.700 qm öffentlicher Grünfläche.

Die Vermietung wurde durch E & G Real Estate begleitet.