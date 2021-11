Swiss Life Asset Managers erwirbt Neubau-Büroobjekt in Berlin

Berlin: Swiss Life Asset Managers hat im Rahmen eines Share-Deals das Neubau-Büroobjekt IMPULS in Mitte erworben. Verkäufer BlackRock. Das Objekt wird in drei Vehikel von Swiss Life AM eingebracht.

Das IMPULS ist ein achtgeschossiges vollvermietetes Single-Tenant-Objekt mit einer Mietfläche von 12.125 qm in der Stresemannstraße 69-71. Bei dem Mieter handelt es sich um ZUG (Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH, eine 100% Tochter des Bundes), mit der eine Mietvertragslaufzeit von 10 Jahren besteht. Das Asset Management der Liegenschaft wird Swiss Life Asset Managers übernehmen.