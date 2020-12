Swiss Life Asset Managers kauft einen der «Lee Towers» in Rotterdam

Rotterdam : Swiss Life Asset Managers hat im Rahmen eines Share Deals einen der «Lee Towers» erworben. Der Ankauf fließt zu gleichen Teilen in den Offenen Immobilienpublikumsfonds »Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working» und in den »Swiss Life REF (DE) European Living» ein, der in Deutschland exklusiv von der Deka vertrieben wird. Verkäufer des Objekts ist tB|BHW Projects B.V. Die «Lee Towers» bilden den Kern des M4H Hafengebietes. 2019 wurden sie aufwendig saniert und der Wohnnutzung zugeführt. Die 443 Wohneinheiten verteilen sich auf eine Mietfläche von rund 24.000 qm und über 24 Geschosse. Im Erdgeschoss befindet sich eine Gewerbeeinheit. Die Vermietungsquote beträgt gut 95%. CORPUS SIREO wird das Asset Management übernehmen.