Swiss Life Asset Managers und BEOS kaufen CURVE-Campus

Berlin: Swiss Life Asset Managers hat zusammen mit BEOS die Berliner Unternehmensimmobilie „CURVE-Campus“ mit 26.000 qm Mietfläche für den neuen Fonds „BEOS Berlin Prime Industrial“ erworben. Verkäufer der Immobilie ist der deutsch-irische Investor Signature Capital.

Der vollvermietete „CURVE-Campus“ an der Adresse „Am Studio 16“ wurde als Firmenzentrale des Solarmodulherstellers Solon errichtet. 2011 wurde das Haus in ein Multi-Tenant-Objekt umgewandelt und anschließend langfristig an vier bonitätsstarke Unternehmen vermietet. Darüber hinaus bietet das Areal zwei Nachverdichtungspotenziale mit insgesamt rund 18.000 qm Mietfläche.