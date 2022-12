Swiss Life Asset Managers verkauft zwei Bürogebäude in Köln

Köln: Swiss Life Asset Managers hat zwei Bürogebäude in der Clever Straße 36 und der daran anknüpfenden Mevissenstraße 3 verkauft. Die Gebäude wurden im Rahmen eines Asset-Deals für die „SL AM Aurum GmbH & Co. KG“ veräußert. Käufer ist ein offener französischer Investmentfonds vertreten von der AEW Invest GmbH.

Bei einem der zwei Gebäude handelt es sich auch um den neuen Firmensitz der Swiss Life Asset Managers in Deutschland, die mit einem langfristigen 15-jährigen Mietvertrag weiterhin Ankermieterin des Objekts bleibt.

Das Objekt in der Clever Straße 36 wurde im Jahr 1937 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Das zweite Gebäude in der Mevissenstraße 3 wurde im Jahr 1979 erbaut. Beide Gebäude wurden im Jahr 2022 komplett neu revitalisiert.