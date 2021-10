„Swiss Life Living + Working“ schließt Kaufvertrag über das Büroobjekt „AVE 5

Frankfurt: Swiss Life Asset Managers hat sich im Rahmen eines Asset-Deals das Büroobjekt „AVE 5“ in Frankfurt-Riedberg vertraglich gesichert. Das Objekt wird in den Offenen Immobilienpublikumsfonds „Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working“ eingebracht. Verkäufer der Immobilie ist Groß & Partner.

Beim „AVE 5“, das sich in der Altenhöferallee 5 befindet, handelt es sich um ein fünfgeschossiges, vollvermietetes Multi-Tenant-Objekt mit einer Mietfläche von ca. 8.330 qm. Ankermieter stellt mit rund 53% der Mieteinnahmen das FiZ (Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie) dar. Weitere Mieter sind Merz Pharma, Cornelius Apothekenbetrieb, Schülke + Mayr sowie das Fitnessstudio Fit7Eleven.