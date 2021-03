Swissport erster Großmieter am neuen DLH-Standort „SkyLog Park Vienna“

Wien: Schon vor der Grundsteinlegung darf sich DLH Österreich über Swissport Cargo Services Austria als ersten Mieter am DLH „SkyLog Park Vienna“ in Fischamend freuen! Die langfristig angelegte Zusammenarbeit umfasst die Anmietung von zwei Hallen, mit insgesamt 8.000 qm Lagerfläche, ca. 1.000 qm Büro- und 700 qm Sozialflächen. Auf dem 30.000 qm großen Grundstück inmitten des Industriegebiets in der Flughafen Region werden insgesamt drei Hallen mit einer Fläche von ca. 17.000 qm errichtet. Die Fertigstellung ist für Q4/2021 geplant.