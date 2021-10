Tenova verkauft Leipziger TAKRAF-Niederlassung an MDI Group

Leipzig: Der Schwermaschinenbauer Tenova hat seine Leipziger Niederlassung an ein Unternehmen der MDI – Mitteldeutsche Immobilien Unternehmensgruppe verkauft. Die Tochtergesellschaft TAKRAF mit rund 360 Mitarbeitern in Deutschland bleibt aber langfristiger Mieter des Bürohauses in der Torgauer Straße 336.

Das 1997 erbaute Objekt verfügt über insgesamt 8.200 qm Nutzfläche in drei Bauteilen, die bis zu drei Stockwerke hoch sind. Zum Gebäude im Stadtteil Paunsdorf gehören zudem 192 Stellplätze. JLL hat die Transaktion beraten und vermittelt.