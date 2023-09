The Base setzt Expansion fort – Mietvertrag für zweiten Standort in Berlin unterzeichnet

Berlin: Der Coliving-Betreiber The Base hat einen Mietvertrag für den Neubau im Ortsteil Oberschöneweide unterzeichnet. The Base Berlin FUNKY umfasst rund 5.100 qm (BGF) und ist Teil des Quartiers Funkytown, welches der Berliner Projektentwickler Trockland an der Rummelsburger Landstraße entwickelt. Geplant sind 157 Apartments, ferner Gemeinschaftsflächen für Coworking, Lobby, Community Kitchen, Fitnessstudio und Meetingräume. Die Eröffnung ist für Q4 2027 geplant. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren.