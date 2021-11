„THE DOCKS“ zieht zwei neue Mieter ins Frankfurter Ostend

Frankfurt: THE DOCKS in der Lindleystraße 8 gewinnt zwei neue Mieter – Das Agrarunternehmen Syngenta Agro GmbH sowie der IT-Dienstleister Materna Information & Communications SE ziehen langfristig in den kürzlich fertiggestellten Gebäudeteil „D“. Mit insgesamt rund 1.800 qm Bürofläche belegt die Syngenta Agro GmbH vollständig das fünfte und sechste Obergeschoss sowie Teile des vierten OGs. Zudem gehören zwei Loggien und eine Dachterrasse mit ca. 190 qm zur Mietfläche. Die Materna Information & Communications SE mietet insgesamt rund 1.600 qm – davon ca. 1.350 qm Bürofläche im ersten und zweiten OG sowie den Innenhof des Gebäudes mit rund 270 qm. Beide Unternehmen ziehen im ersten Quartal 2022 ein.

DOCK D ist Teil des von Groß & Partner entwickelten Gebäudeensembles THE DOCKS – vier Baukörper mit attraktiver Lage direkt am Wasser im Frankfurter Ostend. Neben insgesamt ca. 4.900 qm Bürofläche auf sechs Geschossen bietet der Gebäudeteil „D“ eine Dachterrasse mit spektakulärem Ausblick über den Main und die Frankfurter Skyline sowie einen begrünten Innenhof zur Wasserseite. Die besondere Architektur des Ensembles erinnert an den anliegenden Containerhafen.

Materna wurde in der Anmietung seitens Angermann Real Estate Advisory AG beraten. Die Vermarktung für Syngenta begleitete beratend die CBRE GmbH.