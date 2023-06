New York: THE FLAG erwirbt einen siebenstöckigen Gebäudekomplex in Manhattan. Das Haus in der MacDougal Street 103-105 wurde vor dem Kauf aufwändig saniert. Das Apartmenthaus befindet sich auf einem rund 630 qm großen Grundstück. Das vollvermietete Gebäude verfügt über eine Mietfläche von rund 4.000 qm. Im Erdgeschoss befindet sich das Restaurant „Pappas New York“. Das Gesamtinvestment betrug 50 Mio. USD.