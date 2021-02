The Grounds erwirbt zwei Wohnimmobilien im Berliner Umland

Berlin: Die The Grounds Real Estate Development AG hat zwei weitere Wohnimmobilienobjekte in Bernau sowie in Dallgow-Döberitz erworben.

Bei der Liegenschaft in Bernau handelt es sich um eine im Jahr 1997 errichtete Wohnanlage mit 59 Wohnungen, die rund 4.070 qm vermietbare Fläche bietet. Außerdem befinden sich auf dem 7.413 qm großen Grundstück 64 Pkw-Stellplätze, davon jeweils 32 in der Tiefgarage und 32 im Außenbereich.

In Dallgow-Döberitz wurde eine Reihenhausanlage mit insgesamt 28 vermieteten Häusern erworben, die dort im Jahr 1997 auf einem 7.200 qm großen Grundstück erbaut worden und von The Grounds zur Privatisierung vorgesehen sind.