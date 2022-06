The Grounds und Deutsche Habitat gehen Joint-Venture für Wohnimmobilen-Projektentwicklung ein

Berlin: Die The Grounds Real Estate Development AG hat sich mit 51% an einer Projektentwicklung in Blankenfelde beteiligt. Verkäuferin der Anteile ist die Deutsche Habitat GmbH aus Berlin, die das Projekt künftig gemeinsam mit The Grounds als Joint-Venture-Partner realisieren wird. Die Projektentwicklung umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 100 Mio. Euro.

Auf dem 56.245 qm großen Baugrundstück sollen in den kommenden Jahren 186 dreigeschossige Wohneinheiten mit einer Bruttogrundfläche von rund 32.000 qm entstehen.