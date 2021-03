The Grounds verkauft 319 Studentenapartments in Leipzig und Magdeburg

Leipzig/Magdeburg : Die The Grounds Real Estate Development AG hat zwei Studentenwohnhäuser mit insgesamt 319 Apartments verkauft. Das Objekt in Leipzig verfügt über 138 Wohneinheiten und eine Gesamtnutzfläche von 3.136 qm. Es liegt zentral im Stadtteil Connewitz. Das Studentenwohnhaus wurde im Rahmen eines Globalverkaufs an einen institutionellen Investor veräußert; das Closing ist Ende Februar erfolgt.

Darüber hinaus sind ebenfalls Ende Februar auch die letzten Apartments des von The Grounds in Magdeburg geplanten Studentenwohnhauses „Lenné Quartier“ verkauft worden. Der Baubeginn für dieses Projekt mit 181 Wohnungen ist bereits erfolgt, die Fertigstellung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 erfolgen. Der Verkauf erfolgte im Einzelvertrieb an private Anleger.