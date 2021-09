Köln: Das auf Outdoorbekleidung spezialisierte Konzept „The North Face“ mietet insgesamt ca. 500 qm Fläche für ein neues Geschäft in der Ehrenstraße. Rund 230 qm Verkaufsfläche im Erdgeschoss wird das Unternehmen kurzfristig in dem ehemals durch die Parfümerie Douglas genutzten Ladenlokal bereitstellen. Die restlichen Flächen werden als Lager- und Sozialflächen benötigt. Vermieter ist eine Privatperson. CBRE war bei der Vermietung beratend tätig.