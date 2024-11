THE UNIQUE vermietet Flächen auf dem Campus THE UNIQUE am Airport BER

Berlin: Die UNIQUE-Gruppe hat für ihren New-Work-Campus THE UNIQUE im Gatelands Businesspark Kienberg am Hauptstadt-Airport weitere Mietverträge abgeschlossen. Die DHL-Group bezog im Oktober rund 500 qm in der nachhaltigen Büroimmobilie. Auch der John Deere-Händler S & L Connect unterzeichnete im Sommer einen Mietvertrag für ebenfalls 500 qm. Darüber hinaus hat ein Unternehmen aus der Solarwirtschaft weitere 500 qm angemietet.

THE UNIQUE entstand als Campus für nachhaltiges Leben und Arbeiten zwischen 2021 und 2023 und ist mit dem Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Die Anlage besteht aus einem siebengeschossigen Bürogebäude mit rund 9.500 qm und einem Serviced-Apartmenthaus der Marke ipartment mit 6.500 qm BGF für temporäre Businessaufenthalte.