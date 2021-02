Berlin : Der Projektentwickler Townscape hat im Brunnenviertel ein drittes Grundstück erworben, um ein weiteres Projekt an diesem erfolgreichen Standort in Berlins Mitte zu verwirklichen. Das Grundstück in der Ackerstraße 89 birgt Potenzial für verschiedene Nutzungen auf ca. 4.000 qm BGF, gegenwärtig werden noch mehrere Konzepte geprüft.